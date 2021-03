Um suspeito detido e dois em fuga após tiroteio no Seixal

Um detido e dois suspeitos em fuga é o balanço da operação policial desta terça-feira no bairro da Quinta das Lagoas, em Santa Marta de Corroios, no concelho do Seixal, avança a TVI24.

A Polícia foi chamada à Rua Bento Gonçalves, em Corroios, pelas 12h20, “por estar a ocorrer desordem e agressões”, avançou a PSP de Setúbal em comunicado divulgado durante a tarde.



“Ao chegarem ao local, os polícias depararam-se com suspeitos armados que dispararam contra si, tendo os polícias ripostado, recorrendo igualmente a armas de fogo”, refere aquela força.

“Da troca de tiros desconhece-se se ocorreram ferimentos nos suspeitos. Não se registaram ferimentos nos polícias intervenientes”, sublinha.

Foram de imediato reforçados os meios policiais no terreno, de forma a criar perímetros de segurança que, simultaneamente, impeçam a fuga dos suspeitos e garantam a segurança da população, adiantou a PSP.

Em declarações aos jornalistas, pelas 17h30, a comissária Sara Ferreira disse que está em curso uma "intervenção tática" e que vai ser iniciado um processo de negociação com um grupo de homens encapuzados.

“A PSP tranquiliza a população residente e garante a respetiva segurança do local. A PSP apela à compreensão de todos os residentes relativamente às habitações que foram necessárias evacuar e às restrições impostas à circulação de pessoas e viaturas por óbvias razões de segurança”, declaração a porta-voz da PSP.

As primeiras notícias apontavam para a existência de um ferido. A comissária Sara Ferreira garantiu que não há feridos entre os agentes da PSP.

Durante a tarde também foi avançado que o grupo que estavam cercado pela polícia era composto por cerca de dez indivíduos.

[notícia atualizada às 20h37]