Seixal: Tiroteio entre moradores e PSP faz um ferido. Polícia cerca suspeitos

Uma pessoa ficou ferida num tiroteio entre moradores e a PSP na zona de Santa Marta de Corroios, no concelho do Seixal. Está em curso uma operação policial com dezenas de agentes e um drone para capturar os suspeitos.

Até ao momento, a identidade da vítima e a gravidades dos ferimentos não são conhecidos.

Os confrontos aconteceram pelas 12h20 desta terça-feira, avança o "Jornal de Notícias".

A troca de tiros terá acontecido depois de a Polícia abordar um morador em Santa Marta de Corroios.

Fonte policial adiantou à agência Lusa que a PSP tem em curso uma operação policial com dezenas de operacionais, no bairro da Quinta das Lagoas, em Santa Marta de Corroios.

Segundo a mesma fonte, a PSP foi chamada ao local devido a um tumulto entre moradores, mas a patrulha terá sido recebida a tiro, pelo que o dispositivo policial foi reforçado de imediato com dezenas de operacionais.

O Comando Distrital da PSP de Setúbal confirma apenas que está em curso uma operação policial no Seixal, mas não adianta pormenores.

