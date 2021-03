Retrato à Covid-19 em Portugal: forças, fraquezas e ameaças. A reunião no Infarmed em 10 pontos

Verifica-se ainda que entre os que têm mais de 80 anos há “uma redução bastante acentuada”. Isso, naturalmente, tem reflexos nos internamentos e na letalidade da doença no país.

Crianças e jovens com menor incidência e talvez menor risco de transmissibilidade

Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, detalha que, com os estabelecimentos de ensino abertos, a infeção sobe e com as escolas fechadas sobe mas depois desce. “São as pessoas mais velhas que infetam primeiro”, diz o presidente do instituto. “As medidas de mitigação e proteção no âmbito escolar foram levadas muito a sério, por isso, os nossos resultados foram diferentes do que noutros países onde isso não aconteceu”.

O mesmo médico sublinha ainda que as crianças e os adolescentes têm um menor risco de infeção, e apesar de a evidência científica não ser forte, Barros aponta uma menor transmissibilidade da doença nos mais novos. "As pessoas mais velhas é que infetam primeiro".

Outra das conclusões da análise deste médico é a de que os agregados com crianças não apresentam uma diferença assinalável na taxa de infeção do que as restantes.

Variantes preocupam

João Paulo Gomes, do Instituto Ricardo Jorge, revela que a variante britânica é prevalente em mais de 80% dos casos no nosso país. Portugal está com um “crescimento bastante acelerado”, e por isso o investigador acredita mesmo que, em breve, 90% dos casos sejam desta estirpe.