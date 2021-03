Organizador de manifestação pela Liberdade infetado com Covid-19

No sábado à tarde, vários milhares de pessoas desceram a Avenida da Liberdade, do Parque Eduardo VII ao Rossio, em Lisboa, em protesto contra as medidas do Governo para conter a pandemia.

A polícia acompanhou o protesto, que decorreu de forma totalmente pacífica, sendo destinado aos manifestantes uma faixa automóvel da avenida. A maioria desfilou sem máscara e, em alguns momentos, a menos de dois metros de distância.

A manifestação foi organizada por vários movimentos.