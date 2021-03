Mais 10 mortes e 434 casos de Covid-19 em Portugal

Nos hospitais portugueses estão internadas 743 pessoas com o novo coronavírus, são menos 28 pacientes no espaço de um dia.

De acordo com o boletim da DGS, Portugal tem 81,3 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitante s. Olhando só para o território do continente, a incidência é de 70,3 casos.

O sucesso e continuidade do plano de desconfinamento depende de manter os indicadores de risco da Covid-19 controlados, mas a mobilidade está a aumentar e o "contexto europeu é adverso e preocupante", alertou esta terça-feira a ministra da Saúde, Marta Temido.

No final da reunião com peritos na sede do Infarmed, a governante disse que a "situação epidemiológica mantém-se estável, com uma tendência decrescente no número de novos casos, internamentos e mortalidade”.

Na reunião da manhã desta terça-feira foi feito um balanço bastante positivo da evolução da pandemia em Portugal, dando conta de uma redução generalizada da taxa de incidência da doença no país, ainda que o R (taxa de transmissibilidade) esteja a aumentar e seja agora de 0,89. Ainda assim, há dados positivos como um decréscimo da prevalência do vírus nas faixas etárias mais velhas, e por isso regista-se um decréscimo da letalidade.

Há no entanto, algumas ameaças a este cenário que os especialistas apontaram. Uma das ameaças mais sérias é a das novas estirpes que já têm taxas de prevalência muito altas, nomeadamente a do Reino Unido. As estirpes são também mais mortais: dobram todas elas as probabilidades de morrer. A vacinação e o ritmo do processo foi um tema incontornável.



André Peralta, da DGS, fez um retrato positivo da evolução da pandemia em Portugal. Em quase todos os indicadores os números são agora melhores. No entanto, alerta para que o número de internados não cresça novamente a vacinação tem de ir até às faixas etárias de 40-60 anos.

Evolução da Covid-19 em Portugal