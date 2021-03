Dezenas de pessoas à espera de regressar a casa em Corroios

O presidente da Associação de Moradores da Quinta das Lagoas e a família estão entre as dezenas de moradores daquele bairro que estão impedidos de regressar a casa devido ao incidente entre um grupo e a polícia.

“Estou à espera para entrar em casa há mais uma hora, mas a minha mulher já aqui está desde o meio-dia”, disse pelas 19h15 aos jornalistas Nelson Mendes, de 34 anos, operário da construção civil, residente naquele bairro, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, há cerca de 12 anos.

Ao início da tarde, um presumível grupo de moradores disparou contra agentes da PSP que se deslocaram ao bairro da Quinta das Lagoas, na sequência de “desordens e agressões”.

“Não temos para onde ir, só tenho família em Cascais, mas não é fácil levar para lá toda a família neste momento”, acrescentou o presidente da associação de moradores da Quinta das Lagoas, onde residem mais de 300 pessoas.

Entre os moradores que se concentram nas ruas, contam-se dezenas de crianças.

A Câmara Municipal do Seixal vai fornecer refeições a quem precisar, estando a ultimar o local onde as vai servir.

“A câmara vai disponibilizar refeições para as pessoas que estejam impedidas de regressar a casa e não tenham meios próprios para resolver o problema”, indicou fonte da autarquia à Lusa.

A mesma fonte adiantou que as refeições vão, “em princípio” ser servidas no quartel dos bombeiros, mas remeteu para mais tarde a confirmação da localização do espaço onde as pessoas se podem dirigir.

Os acessos ao bairro estão completamente vedados pela PSP que, de acordo com a informação divulgada ao final da tarde, estará a tentar negociar com os presumíveis autores dos disparos efetuados contra uma patrulha da PSP.

A PSP continua a reforçar os meios no local e, pelas 19h38, chegaram à Quinta das Lagoas mais quatro carrinhas da Unidade Especial de Polícia.

Segundo a comissária da PSP Sara Ferreira, pelas 12h20 a PSP foi chamada à Rua Bento Gonçalves e, ao chegarem ao local, os agentes “depararam-se com suspeitos armados que dispararam contra si, tendo os polícias ripostado recorrendo igualmente a armas de fogo”.

Da troca de tiros, referiu, não se registaram feridos entre os agentes da PSP, mas desconhece-se se algum dos suspeitos terá sido atingido.

Na declaração que fez aos jornalistas, sem direito a perguntas, a comissária Sara Ferreira disse ainda que a PSP está a garantir a “segurança do local” e apelou “à compreensão” dos residentes das habitações que foi “necessário evacuar”, bem como compreensão pelas “restrições impostas à circulação de pessoas e viaturas”.