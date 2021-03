Dez coisas a saber sobre testes rápidos à Covid-19 que pode fazer em casa

É, portanto, mais na ponta do nariz, mais especificamente na narina, e não é preciso ir lá ao fundo, quase ao saco lacrimal, explica Duarte Santos, da direção da Associação Nacional de Farmácias, na Renascença .

Sim, são feitos com zaragatoas, mas é uma zaragatoa que não tem necessidade de recolher a amostra tão lá ao fundo; será uma zaragatoa tendencialmente mais curta e cuja amostra vai ser colhida da zona anterior do nariz.

Todos os testes têm de ter uma descrição clara e simples do método de utilização e, para já, só serão autorizados os testes rápidos de antigénio.

E é fiável um teste como este?

É fiável. Temos de confiar e é importante termos também presente que o Infarmed está a fazer todo o processo de certificação, qualificação e aprovação destes testes, por isso aguardamos a listagem daqueles que vão ser os testes aprovados para este efeito.

A verdade é que vão existir algumas características nestes testes diferentes dos outros, mas eles estarão estudados para que, quer o processo de colheita quer a forma de concentração da amostra pela utilização de reagente específico, permita que o resultado esteja de acordo com as especificações, de acordo com os estudos feitos e, portanto, conseguimos garantir a tal sensibilidade que está prevista e que é demonstrada pelos produtores destes dispositivos de teste.

Não poderia ser feito na farmácia com a ajuda de um profissional?

Essa é a boa notícia: os testes profissionais já podem ser feitos em farmácias. Portanto, quem efetivamente não está minimamente disponível para fazer o teste a si próprio, tem muitas farmácias pelo país – mais de 400 – para realizar testes com o apoio de um profissional de saúde devidamente preparado.

Os testes que compramos são PCR?

Não, são testes rápidos de antigénio, também, só que têm um processo de colheita semelhante aos testes PCR, com a tal zaragatoa.

O que é verdade é que esta colheita nasal está a demonstrar elevada sensibilidade e, portanto, parece que é também muito fiável se feita e bem feita. As pessoas podem confiar.

Os que compramos são para fazer em casa, certo?

Estes são para fazer em casa, não na farmácia. Mas os portugueses sabem que também encontrarão na farmácia sempre, junto do seu farmacêutico, todos os esclarecimentos e apoio necessário sobre a utilização do teste, como é que devemos interpretar o resultado e, muito importante, o que é que deve cada pessoa fazer quando obtém um resultado.

Há um número limite de autotestes que possamos comprar?

Acho que não existe um número limite, diz o dirigente da Associação Nacional de Farmácias. Esse número deverá ser imposto pela razoabilidade individual. Acho que ninguém vai ter vontade de fazer autotestes todos os dias.

O que se faz com o resultado e como se controla se as pessoas comunicam o resultado?

Esse é um ponto crítico. Quando a pessoa faz o teste na farmácia, acompanhado pelo farmacêutico, todos os resultados são inseridos nas plataformas e comunicados às autoridades de saúde, sendo espoletado todo o processo de acompanhamento por parte do médico de família e outras entidades de saúde clínica.

Com estes testes, vai ser muito importante a responsabilidade individual. É claro que os farmacêuticos vão aconselhar as pessoas a seguir tudo o que aquilo que são as recomendações das autoridades de saúde.