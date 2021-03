Covid-19: ​Professores vão receber SMS para marcar vacinação

Veja também:

Os professores e o pessoal não docente do pré-escolar, do 1.º ciclo do ensino básico e da “Escola a Tempo Inteiro” vão receber uma SMS, na quarta-feira, a agendar a vacinação para a Covid-19, avança o Ministério da Educação.



O gabinete do ministro Tiago Brandão Rodrigues adianta que os docentes e não docentes terão de responder à mensagem de telemóvel a confirmar a vacina, até quinta-feira, 25 de março.

"O agendamento por SMS contém local e hora do agendamento" e será enviado "na próxima quarta-feira, dia 24 de março, ao qual deve ser dada resposta (sim/não), necessariamente até quinta-feira, dia 25 de março", refere o comunicado.

O processo de vacinação nas escolas arranca no próximo sábado e o local de vacinação vai acontecer em vários locais, dependendo do número de pessoas a imunizar.

Nos concelhos onde o grupo de profissionais a vacinar se situe entre os 250 e 500 pessoas a administração da vacina ocorrerá nas próprias escolas.

Nos concelhos onde o grupo de profissionais a vacinar seja superior a 500 esta decorrerá nos Centros de Vacinação Covid.

Nos concelhos onde o grupo de profissionais a vacinar seja inferior a 250 pessoas a vacinação decorrerá nos centros de saúde e a convocatória será feita por chamada telefónica.

A vacinação dos professores e pessoal não docente estava prevista para o fim de semana passado, mas foi adiada devido à suspensão - entretanto levantada - da vacina da AstraZeneca.