​Bússola Social para o Alentejo Central. Todas as respostas sociais numa plataforma online

Procurar vagas, por exemplo, numa creche ou num lar de idosos na área do Alentejo Central é mais fácil a partir deste mês, com o início do projeto Bússola Social.



Trata-se de uma ferramenta interativa para facilitar o acesso às respostas sociais existentes, identificando os serviços sociais disponíveis para apoio a pessoas ou famílias, incluindo respostas específicas destinadas a grupos mais vulneráveis.

“A Bússola Social é um instrumento muito poderoso que permite a toda e qualquer pessoa ter acesso às respostas sociais existentes no Alentejo Central, tendo neste momento registadas 350 instituições e cerca de 32 mil respostas sinalizadas, dando a possibilidade de consulta em tempo real, a qualquer pessoa ou organização”, refere, à Renascença, Henrique Sim-Sim, o coordenador da Área Social e de Desenvolvimento da Fundação Eugénio de Almeida (FEA), instituição que vai gerir a plataforma.

Além dos cidadãos e famílias que procuram uma resposta social, por exemplo, para apoio a crianças e jovens, idosos ou pessoas com necessidades especiais, são também destinatários os dirigentes e colaboradores de organizações prestadoras de serviços sociais, profissionais do setor da economia social, investigadores, académicos e consultores.

A plataforma destina-se, igualmente, aos dirigentes e funcionários da administração pública e aos políticos e decisores a nível municipal, regional e nacional, que podem aceder a informação de suporte para as suas intervenções.

“Nesta base de dados pode pesquisar-se por entidades, por concelhos, por tipo de respostas, se é para a área da infância, se para a área da terceira idade, ou outras, com todas as respostas perfeitamente identificadas, o número de vagas que existe nessa resposta, apoios financeiros ou os contactos”, elucida o responsável da FEA.

Inclui, ainda, notícias atualizadas, ligações virtuais ao Instituto de Emprego e Formação Profissional e Segurança Social, bem como o acesso ao Banco de Produtos de Apoio, disponibilizado pelas entidades aderentes, que podem ser contatadas por mensagem.

“Pensamos que este é um instrumento que vai facilitar muito a vida das pessoas, pois estamos perante um repositório com toda a informação sistematizada, com os requisitos necessários, um upgrade, permitindo uma grande agilidade e uma resposta muito interessante para a comunidade”, conclui Henrique Sim-Sim.

Em números, a “Bússola Social” conta com 197 entidades prestadoras de serviços e 351 equipamentos sociais, com uma capacidade instalada para 32.350 utentes, repartidos por diferentes grupos de intervenção.

No que respeita à capacidade instalada por concelhos, Évora surge no topo, com 38%, seguindo-se os concelhos de Portel (16%), Estremoz e Montemor-o-Novo (ambos com 7%), Vendas Novas (5%). Nos restantes concelhos, dos 14 no total do distrito de Évora, a capacidade instalada atinge os 22%.

A nova plataforma digital, cuja apresentação pública acontece esta quarta-feira, numa sessão online, a partir das 11h00, resulta de uma ação-piloto do projeto europeu de cooperação transnacional, +RESILIENT.

Projeto desenvolvido pela RCDI (Rede de Competências para o Desenvolvimento e Inovação) em colaboração com a CCDRA (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo) e com a FEA, a responsável por assegurar a sua gestão, garantindo a sua continuidade e eventual extensão a outros territórios do Alentejo.