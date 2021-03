Autarcas de Trás-os-Montes em silêncio sobre vendas de barragens no Douro

Os municípios afetados pela venda da concessão de barragens da EDP em Trás-os-Montes e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) não comentam a realização das audições dos ministros das Finanças, João Leão, e do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, esta terça-feira à tarde, a partir das 15h30, na Comissão Parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.



A Renascença contactou as 10 autarquias envolvidas no processo e nenhuma se disponibilizou para fazer comentários, remetendo para o grupo de trabalho criado pelo Governo para analisar o impacto da venda das barragens e, em particular, para a Agência Portuguesa do Ambiente que coordena o dossier.

Também a Agência Portuguesa do Ambiente considera “não ser oportuno” abordar em público a questão.

De acordo com o Ministério do Ambiente, o grupo de trabalho, criado no final do ano passado, tem como função analisar e aprofundar os impactos da venda das barragens situadas na bacia hidrográfica do Douro, bem como apurar "os reais benefícios de que aqueles municípios poderão beneficiar" e ainda elencar "eventuais medidas que permitam, da melhor forma, executar a norma acolhida na Lei do Orçamento de Estado para 2021”.

O grupo é constituído por representantes dos ministérios do Ambiente, das Finanças e da Modernização do Estado, de organismos da Administração Pública e dos municípios de Alijó, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Murça, Torre de Moncorvo e Vila Flor.

Contactados, um a um, os gabinetes autárquicos recusaram comentar as audições a ter lugar esta terça-feira no Parlamento. A maioria dos autarcas remeteu para a Agência Portuguesa do Ambiente que assumiu o papel de porta-voz do grupo; mas a APA por agora também declina fazer comentários ao processo da venda das barragens.

Fonte do organismo tutelado pelo Ministério do Ambiente garante que “falta pouco mais de uma semana para que o grupo de trabalho apresente o relatório que está a elaborar” pelo que “seria prematuro estar agora produzir declarações”.