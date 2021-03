Tiroteio em supermercado no Colorado faz dez mortos

De acordo com a CNN , a polícia deu poucos detalhes sobre o incidente, não apresentando, para já, motivos para o violento ataque que se desenrolou por volta das 15h00 numa mercearia “King Soopers” em Boulder, uma cidade no centro-norte do estado.

Um homem abriu fogo num supermercado em Boulder, Colorado, na segunda-feira, matando dez pessoas, incluindo o primeiro polícia a chegar ao local. O suspeito foi detido pelas autoridades, naquele que é já o segundo tiroteio nos Estado Unidos, no espaço de uma semana.

Autoridades ainda não identificaram as vítimas, ma(...)

"Ele foi mortalmente atingido por uma bala", disse Maris Herold, saudando "a ação heroica" do agente que era pai de sete filhos.

De acordo com a chefe da Polícia de Boulder, Maris Herold, dez pessoas morreram no ataque. Entre as vítimas está o polícia Eric Talley, de 51 anos de idade, um veterano de 11 anos da força policial de Boulder, que foi o primeiro agente a responder ao tiroteio.

As autoridades deram poucos detalhes sobre como o tiroteio se desenrolou. O comandante Kerry Yamaguchi do Departamento de Polícia de Boulder disse aos jornalistas, várias horas após o sucedido, que a polícia estava apenas a começar a processar a cena do crime.

"Boulder sofreu hoje um terrível e horrível tiroteio em massa", disse o Procurador do Distrito de Boulder, Michael Dougherty, numa conferência de imprensa, ao final da noite.