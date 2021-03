Reino Unido. Multas de quase seis mil euros para quem sair do país sem "boa justificação"

Veja também:

O Reino Unido vai passar multas de cerca de 5.800 euros (5.000 libras), a partir da próxima semana, a quem tentar viajar para fora do país sem uma “boa justificação”, ao abrigo das novas leis de combate à Covid-19 que duram até ao final de junho.

De acordo com a agência Reuters, no Reino Unido, as férias no estrangeiro estão atualmente proibidas ao abrigo da legislação "Stay at Home" (“Fique em casa”), que será substituída pelas novas leis Covid-19 na próxima semana.