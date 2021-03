Macau. Regras patrióticas "de amor à China" levam a vaga de demissões de jornalistas da TDM

O anúncio das novas regras patrióticas a aplicar pelos jornalistas portugueses da TDM, meio de comunicação que engloba serviços de televisão e rádio, começa a ter os primeiros efeitos no seio daquele meio de comunicação social. A Renascença sabe que, até ao momento, pelo menos cinco jornalistas apresentaram a demissão das suas funções. Esta foi, até agora, a reação mais visível às instruções transmitidas numa reunião, na passada quarta-feira, em que foi transmitido à redação, oralmente, para promover “o patriotismo e o amor à pátria”, assim como foi imposto a necessidade de não divulgar informação ou opiniões contrárias às políticas do Governo Central. Foi também pedido que os repórteres apoiem as medidas adotadas pelo Governo daquela região administrativa especial chinesa (RAEM).

Os pedidos de demissão de que a Renascença tomou conhecimento, cinco no total, ocorreram todos no serviço de rádio daquele canal – que conta com uma equipa de 11 jornalistas. Na mesma reunião, foi enfatizado que a TDM é um órgão de divulgação de informação do Governo Central e da RAEM e que a estação deve divulgar as políticas do Executivo local expressas nas Linhas de Ação Governativa. “O pessoal da TDM não divulga informação ou opiniões contrárias às políticas do Governo Central da China e apoia as medidas adotadas pela RAEM”, terá sido dito nesse encontro. O incumprimento destas normas, segundo o aviso dado aos jornalistas, terá como resultado o despedimento com justa causa. Numa reação em comunicado publicado na passada sexta-feira no site da TDM, a administração da estação pública reagiu sublinhando que “a TDM – Teledifusão de Macau, S.A. não alterou a sua atual política editorial de informação”.

A administração diz também que está “empenhada no cumprimento da responsabilidade social dos meios de comunicação, com a prestação do serviço público de radiodifusão, sob o princípio de amor à pátria e à RAEM, e a difusão de notícias de acordo com a verdade”. A Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), que representa os profissionais de comunicação social, manifestou em comunicado “enorme preocupação pela gravidade das implicações de alguns aspetos referidos na mesma reunião no que diz respeito ao livre exercício do jornalismo e às condições dos jornalistas para exercerem a sua atividade com profissionalismo e dignidade”. A associação diz que é “injustificável e inaceitável” que tenha sido feita referência à eventualidade de o incumprimento destas normas poder resultar em despedimento com justa causa. Em Portugal, o Sindicato dos Jornalistas afirmou seguir o que se passa em Macau com “enorme preocupação” e “solidariedade” com os jornalistas em língua portuguesa e inglesa da TDM.