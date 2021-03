Euromilhões. Apostador britânico perde um milhão de euros ao falhar prazo

Um vencedor do Euromilhões britânico acaba de perder o prémio no valor de um milhão de euros, por não o ter reivindicado a tempo.

De acordo com o jornal digital "La Información", no sorteio de 18 de setembro de 2020, o apostador ganhou um prémio de um milhão de euros, mas como não o reivindicou dentro do prazo estipulado, que terminou no dia 17 de março, perdeu-o.

O dinheiro perdido pelo apostador irá agora para causas sociais no Reino Unido, uma prática comum das empresas de loteria.

Não reclamar o prémio tem acontecido com alguma frequência. Em França, por exemplo, 31 pessoas que ganharam 'O milhão' do Euromilhões nunca receberam o prémio, por não o terem reivindicarem a tempo. Também no Reino Unido, anualmente, cerca de uma dúzia de prémios da loteria perdidos pelo mesmo motivo.

Esta terça-feira, dia 23 de março, os apostadores do Euromilhões têm diante de si a oportunidade de ganhar um jackpot de 97 milhões de euros.