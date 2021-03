Covid-19. Aumento de internados obriga região de Paris a libertar vagas nos hospitais

Veja também:

O crescente número de pacientes internados com o vírus vai levar à abertura de mais camas de cuidados intensivos na região de Paris e as autoridades divulgaram esta terça-feira que há atualmente mais de 4.600 doentes graves no país.

No total, estão internadas 26.756 devido à Covid-19 nos hospitais franceses, mais 268 pessoas do que na véspera, e 4.634 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos.

Com muitas destas hospitalizações de pacientes graves a acontecerem na região de Paris, a região vai desprogramar 80% da atividade cirúrgica normal para ter até 2.200 camas de cuidados intensivos disponíveis para os pacientes com a Covid-19.

O Presidente da República, Emmanuel Macron, veio reforçar que a vacinação deve continuar mesmo nos feriados e nos fins de semana, com o Stade de France, um dos maiores estádios de França, a abrir como centro de vacinação a partir de 6 de abril.

A vacinação dos professores vai começar em abril no país.

Morreram nas últimas 24 horas 287 pessoas devido à covid-19 e o total de mortes no país devido ao vírus é de 92.908 óbitos.

Desde segunda-feira foram ainda detetados 14.678 novos casos, com o país a totalizar 4.313.073 casos positivos registados.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2.732.899 mortos no mundo, resultantes de cerca de 123,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.