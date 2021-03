Ataques sauditas já mataram mais de 17.000 civis no Iémen

Os Huthis acusaram ainda a Arábia Saudita de bombardear várias posições dos rebeldes, um dia depois dos sauditas terem proposto um cessar-fogo para acabar com o conflito com quase sete anos.

Pelo menos 17.097 civis morreram no Iémen em bombardeamentos da coligação árabe dirigida pela Arábia Saudita desde 2015, quando esta começou a participar no conflito, indicou nesta terça-feira o Ministério da Saúde controlado pelos rebeldes Huthis.

De acordo com os últimos dados das Nações Unidas, a guerra do Iémen já causou 233.000 mortos , 131.000 dos quais por “causas indiretas” como desnutrição , falta de serviços médicos e de infraestruturas.

A violência provocou a morte de “dezenas de milhares de civis”, incluindo 5.660 crianças, segundo a ONU, que considera o Iémen a pior catástrofe humanitária do mundo, com cerca de 80% da população a necessitar de algum tipo de assistência.

A guerra do Iémen começou em 2014, com os Huthis a conquistarem zonas no Norte do país, incluindo a capital, e agravou-se a partir de 25 de março de 2015, faz na quinta-feira seis anos, com a intervenção da coligação internacional árabe.