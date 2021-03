AstraZeneca terá dado dados incompletos a estudo norte-americanos sobre eficácia

Veja também:

A AstraZeneca pode ter fornecido dados incompleta sobre a eficácia da sua vacina aos investigadores norte-americanos que realizaram um ensaio em grande escala. A suspeita parte do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos.

As preocupações, divulgadas nesta terça-feira pela agência Reuters, colocam em causa os resultados promissores do estudo e, consequentemente, a aprovação da vacina nos Estados Unidos, prevista para as próximas semanas.

Segundo os resultados do estudo norte-americano, divulgados na segunda-feira, a vacina desenvolvida pela sueca AstraZeneca com a Universidade de Oxford revelou-se 79% eficaz na prevenção de doenças sintomáticas e 100% eficaz na prevenção de formas graves ou críticas da Covid-19.