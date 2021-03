Morreu Elgin Baylor, um dos grandes da NBA

Baylor, escolhido 11 vezes para o "All Star Game", sendo MVP em 1959, jogou na NBA entre 1958/59 e 1971/72, ao serviço dos Minneapolis Lakers, que a partir de 1960/61 rumaram à Califórnia e passaram a chamar-se Los Angeles Lakers.



Em 14 temporadas na NBA, o jogador de Washington disputou 846 jogos na época regular, com médias de 27,4 pontos, 13,5 ressaltos e 4,3 assistências, números que lhe valeram ser eleito por 10 vezes para o cinco ideal da época.

Nascido em 16 de setembro de 1934, Elgin Baylor foi a primeira escolha do "draft" da NBA em 1958 e mostrou o porquê logo na temporada de estreia, que completou com médias de 24,9 pontos e 15,0 ressaltos, sendo eleito o "rookie" do ano.

Em 1972, ajudou os Lakers a chegar ao título, o único que conquistou, e, por todo o percurso que fez ao serviço dos californianos, o seu número 22 foi retirado, em 09 de novembro de 1983, e flutua no Staples Center, em Los Angeles.

Destaque ainda para os 61 pontos que marcou quase uma década antes, em 14 de abril de 1962, no triunfo dos Lakers por 126-121 sobre os Boston Celtics, que ainda são, hoje, o recorde de pontos num jogo da final da NBA. Os Celtics venceram a final por 4-3.

Depois de acabar a carreira como jogador, foi também treinador, ao serviço dos New Orleans Jazz, hoje Utah Jazz.