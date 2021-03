João Almeida sobe à liderança da Volta à Catalunha

O ciclista português João Almeida, da Deceuninck-Quick Step, é o novo líder da Volta à Catalinha, depois de terminada a segunda etapa da prova, num contrarrelógio de 18,5 quilómetros.

O australiano Rohan Dennis, da INEOS Grenadiers, venceu a etapa, em 22m27s, e João Almeida terminou no terceiro lugar, com 28 segundos de atraso para Dennis. O segundo classificado foi Rémi Cavagna, também da Deceuninck-Quick Step.

No entanto, o tempo permitiu que o ciclista português que foi a grande revelação no Giro de Itália de 2020 subisse ao primeiro lugar da classificação geral, com o mesmo tempo que Brandon McNulty, da UAE-Emirates. Luis León Sánchez, da Astana-Premier Tech, é terceiro classificado, a três segundos.

A prova termina no próximo domingo, dia 28 de março. O português Rui Costa, da UAE Emirates, teve de desistir na segunda-feira, durante a primeira etapa, devido a um atropelamento de uma moto de corrida.

A terceira etapa decorre na quarta-feira, um trajeto de montanha com a meta definida nos Pirinéus, num percurso de 203,5 quilómetros.