Treinadores da I Liga reuniram para discutir tempo útil de jogo e calendário da próxima época

Os treinadores da I Liga estiveram reunidos, esta terça-feira, por videoconferência, para debater o tempo útil de jogo e o calendário profundamente alterado da próxima época, que contará com o Mundial no Catar a meio da temporada.

De acordo com a nota oficial da Liga, o debate começou com uma discussão sobre o tempo útil de jogo, de forma a aumentar o baixo tempo útil de jogo. Para além disso, foi discutido o calendário da próxima época.

"Os treinadores olharam para o condensado calendário e todos fizeram as respetivas análises em relação ao que é desejável do ponto de vista técnico, uma época antes do Mundial do Catar, que se realizará em dezembro de 2022 e que levará a libertação de jogadores a meio de novembro", pode ler-se.

Nesse sentido, a Taça da Liga terá de ver novamente o seu formato alterado, que foi revelado já aos treinadores. A reunião durou cerca de três horas.

Os treinadores foram "unânimes na obrigatoriedade de condições dos relvados da I Liga, em benefício do espetáculo. Este foi um ponto que levou a Liga a falar do Manual de Licenciamento para a temporada 2021-22.

Quem esteve presente?



Jorge Jesus, do Benfica, e Sérgio Conceição, foram duas das principais figuras que marcaram presença. À reunião falharam apenas Manuel Machado, que estava a ser apresentado no Nacional, Jesualdo Ferreira, do Boavista, e Rúben Amorim, que se fez representar pelo seu adjunto Emanuel Ferro.

Nesta quarta-feira, às 15h00, realiza-se uma nova reunião com os treinadores da II Liga.