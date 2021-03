Tondela prolonga contrato de Niasse por mais duas épocas

O Tondela anunciou a renovação de contrato com o guarda-redes Babacar Niasse por mais duas temporadas, até 2023.

O guardião de 24 anos do Senegal estava em final de contrato e fica já com presença garantida no plantel da próxima época.

Niasse chegou ao Tondela na última temporada, depois de quatro temporadas no Eupen da Bélgica. Depois de uma temporada quase sem utilização, atrás de Cláudio Ramos na hierarquia, Niasse ganhou espaço esta época.

O guardião soma 15 jogos feitos esta temporada, mas perdeu recentemente a titularidade para Pedro Trigueira.

"Estou muito contente com o voto de confiança que o Tondela me deu. Prometo que vou continuar a trabalhar no máximo das minhas capacidades para evoluir, crescer e servir da melhor forma este clube. Tenho a certeza que vamos continuar a trilhar um caminho bonito e de sucesso para o Tondela", disse, aos meios oficiais do clube.