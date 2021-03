Sérgio Conceição e Paulo Sérgio multados e com processos disciplinares

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguersa de Futebol abriu processos disciplinares aos treinadores de FC Porto e Portimonense, Sérgio Conceição e Paulo Sérgio, depois dos desentendimentos entre os dois no jogo de sábado, no Algarve.

Segundo o Jornal de Notícias, os processos sumários podem prever suspensões até um mês dos dois treinadores, sendo que Sérgio Conceição e Paulo Sérgio foram ainda multados.

O técnico do FC Porto foi multado em 2040 euros, enquanto que o treinador do Portimonense pagará 408 euros.

Os dois treinadores foram expulsos no decorrer da segunda parte depois de se desentenderem. Os dois treinadores tinham recebido um cartão amarelo antes do segundo golo do FC Porto e a situação escalou após o segundo golo dos dragões, minutos depois.

Conceição comemorou o autogolo de Samuel Portugal, depois de um livre cobrado por Sérgio Oliveira, com palavras para Paulo Sérgio e, a partir daí foi impossível segurar os dois bancos. Quase todos os suplentes e mesmo os jogadores de campo se envolveram, uns a tentar acalmar a situação e outros igualmente nervosos, e a confusão seguiu para o túnel. Os dois técnicos principais tiveram mesmo de ser agarrados para não se envolverem fisicamente.

Marchesín, que viu o cartão amarelo na sequência da jogada, paga também uma multa de 128 euros e um processo disciplinar, devido a "empurrões e ofensas mútuas entre jogadores na entrada e no interior do túnel de acesso aos balneário". Maurício e Beto, do Portimonense, que também foram amarelados, também pagam multa e estão sob processo disciplinar.

Recorde as imagens