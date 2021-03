Internacional português Ricardo Ferreira convocado para a seleção do Canadá

O internacional português Ricardo Ferreira foi convocado pela primeira vez para a seleção do Canadá .

O defesa-central de 28 anos somou um jogo pela seleção portuguesa, em 2017, quando ainda era jogador do Sporting de Braga. Ricardo Ferreira foi utilizado num amigável e portanto ainda é elegível para ser convocado para a seleção do Canadá.

O defesa do Farense é um dos três luso-canadianos a ser convocados para a seleção do Canadá, para além de Stephen Eustáquio, do Paços de Ferreira, e Steven Vitória, do Moreirense.