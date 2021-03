Cesare Prandelli demite-se de treinador da Fiorentina

A Fiorentina anunciou, esta terça-feira, a saída de Cesare Prandelli do comando técnico.

Em comunicado, o clube revela que aceitou "com grande tristeza" o pedido de demissão do antigo selecionador italiano, de 63 anos, "reconhecendo que as razões por trás disto vão para além do futebol".

"Nos últimos meses, Prandelli deu tudo como treinador, mostrando mais uma vez o a profunda ligação que tem à Fiorentina e à cidade de Florença", detalha o clube, que deseja ao técnico italiano "a melhor das sortes nos seus futuros desafios, tanto pessoal como profissionalmente".

A Fiorentina ocupa a 14.ª posição da Serie A, com 29 pontos, mais sete que o Cagliari, primeira equipa abaixo da linha de água. A equipa "viola" tem apenas sete vitórias nas 28 jornadas disputadas.