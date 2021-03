Bale não pensa em continuar no Tottenham. "O plano é voltar ao Real Madrid"

Gareth Bale não pensa em continuar no Tottenham na próxima temporada. O avançado de 31 anos explica que o objetivo é regressar ao Real Madrid na próxima temporada.

"A principal razão que vim para o Tottenham este ano foi para poder jogar futebol, ir ao Europeu e estar fisicamente apto. O plano original foi fazer uma época nos 'Spurs' e depois do Europeu voltar ao Real Madrid, onde tenho mais um ano de contrato", disse, citado pela "Sky Sports", em conferência de imprensa.

O avançado galês leva dez golos apontados em 25 jogos pelo Tottenham, mas a sua estadia não tem sido pacífica com o treinador José Mourinho, depois de Bale ter falhado um jogo da Taça de Inglaterra devido a lesão e o técnico português ter afirmado publicamente que o jogador não estava lesionado.

O capitão da seleção galesa diz que está apto para os próximos jogos da seleção: "Acho que estou na melhor forma dos últimos anos. Estou fresco e pronto para jogar. Quando as coisas não estão bem no clube, é bom sair durante uns tempos do ambiente de clube".