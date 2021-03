Stefan Bradl rende Marc Márquez nas duas primeiras provas de MotoGP

O alemão Stefan Bradl é o substituto do espanhol Marc Márquez, ausente por estar a recuperar de lesão, nas duas primeiras provas do Mundial de MotoGP, que se realizam no Qatar, anunciou a Honda esta terça-feira.

Márquez recupera ainda da lesão sofrida no início da temporada passada, a 19 de julho de 2020, em Jerez de la Frontera, em Espanha. Bradl é o atual piloto de testes da Honda e já em 2020 substituiu Márquez.

O Mundial de MotoGP de 2021 arranca no domingo, com o Grande Prémio do Qatar, primeira de 21 corridas previstas para este ano.

Portugal acolhe a terceira ronda do calendário, no Autódromo Internacional do Algarve, de 16 a 18 de abril.

O português Miguel Oliveira cumpre a terceira época na categoria rainha, depois de ter sido 17.º e nono nas temporadas anteriores.