Craig Breen conduz terceiro Hyundai no Rali da Croácia

A Hyundai confirmou, esta terça-feira, que Craig Breen vai conduzir o terceiro Hyundai WRC no Rali da Croácia, terceira prova do Mundial.

Na preparação para o asfalto croata, em estreia no WRC, Breen sofreu um acidente aparatoso, no dia 13 de março, no Rali Il Ciocco, do campeonato italiano, quando lutava pela vitória com o seu companheiro de equipa Thierry Neuville.

Um furo levou o irlandês a perder o controlo do i20 R5 e o carro caiu numa ravina, capotou e embateu numa árvore. Craig Breen e o co-piloto Paul Nagle foram transportados ao hospital e tiveram alta após um "check-up" completo.

Esta época o terceiro Hyundai no Mundial de Ralis é dividido entre Breen e o espanhol Dani Sordo. Os dois efetivos são pilotados por Ott Tanak e Thierry Neuville.

Sordo esteve na primeira prova da temporada no Rali de Monte Carlo (5.º classificado) e Craig Breen foi a escolha para o Rali do Ártico (4.º classificado), na Finlândia.

O Mundial de Ralis é liderado por Kalle Rovanpera, da Toyota. Neuville é segundo e Seb Ogier (Toyota) é terceiro.

O Rali da Croácia, terceira prova da época, está agendado de 22 a 25 de abril.