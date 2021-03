Frente ao Azerbaijão "o nosso maior inimigo podemos ser nós próprios"

"O nosso maior inimigo podemos ser nós próprios. O jogo poderá ser difícil se assim o tornarmos. Temos de nos focar no nosso jogo. Encarar o jogo com máxima responsabilidade e profissionalismo", afirma o jogador do Manchester City, em conferência de imprensa, em Turim, onde Portugal recebe o Azerbaijão.

A diferença de qualidade entre as duas equipas é grande, mas o central sublinha que "já não há jogos acessíveis".

"A nossa ideia de jogo é sempre a mesma. Mal seria se estivéssemos dependentes de um jogador. Vamos com o mesmo objetivo de sempre que é ganhar", sentencia.

O jogador, de 23 anos, vai chegar à internacionalização 25 no desafio com o Azerbaijão, desta quarta-feira, e encara o momento da mesma forma como viveu todas as outras chamadas à seleção.

"Chego como sempre (...) com muita ambição, muito prazer, muita alegria e com ambição de estar a lutar para o apuramento do Campeonato do Mundo que é uma das competições mais importantes".



A curiosidade por Cristiano

O jogo com o Azerbaijão disputa-se em Itália, no Estádio da Juventus, a casa de Cristiano Ronaldo. Na conferência de imprensa, realizada por meios virtuais, houve vários jornalistas italianos registados e todas as questões colocadas centraram-se em CR7.

Rúben Dias falou do papel "fundamental" que Cristiano tem na seleção nacional, salvaguardando, no entanto, que "a equipa vale como um todo". "Temos outros jogadores de elite e o sentido da nossa seleção é conseguir integrar todos os grandes jogadores que temos para fortalecer a equipa", acrescenta.

O central do Manchester City não quis responder a outras questões sobre o momento de forma de Ronaldo e o futuro do seu companheiro de seleção. Questionado sobre se o imaginava a terminar a carreira no Sporting, Rúben Dias lamenta, mas explica que não é agente de Ronaldo.

Portugal inicia a campanha de qualificação para o Mundial 2022 esta quarta-feira frente ao Azerbaijão, em Itália. O desafio realiza-se em Turim, devido às restrições de viagens impostas pela Covid-19, nomeadamente em relação aos voos de e para o Reino Unido. Se o jogo se realizasse em território nacional obrigaria os atletas que jogam na Premier League a um período de quarentena.

O jogo está marcado para as 19h45. Partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.