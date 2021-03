Daniel Bragança promete Portugal "confiante e ambicioso" no Euro sub-21

Daniel Bragança escolhe confiança e ambição como as duas palavras-chave para a campanha de Portugal no Europeu de sub-21.

Em declarações aos canais oficiais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o médio do Sporting assumiu que a seleção espera "grandes desafios", a começar pela fase de grupos, frente a Croácia, Inglaterra e Suíça, que serão encaradas "com grande respeito".

"Este grupo é extremamente difícil e tem equipas de grande qualidade, mas acho que estando no nosso melhor temos condições para conseguir ultrapassar. Temos de estar no nosso melhor, mas acredito que vamos conseguir. (...) São três equipas muito boas, que nos vão causar problemas. Confiantes e ambiciosos, acho que são as palavras certas para o que vamos enfrentar”, salientou o internacional de sub-21.

Daniel Bragança sublinhou que a seleção já está habituada às ideias de Rui Jorge, algo que ficou patente na fase de qualificação. "Demonstrámos a nossa qualidade. Estamos confiantes daquilo que queremos."