Covid-19. Lucas Veríssimo testa novamente negativo e treina na quarta-feira

Lucas Veríssimo testou novamente negativo à Covid-19, depois de um teste PCR feito na segunda-feira, e vai regressar ao trabalho com o plantel na quarta-feira, sabe a Renascença.

O defesa-central saiu na segunda parte do jogo de domingo em Braga por não se estar a sentir bem e Jorge Jesus confirmou as dúvidas em relação a uma possível infeção por Covid-19, na conferência de imprensa.

"Antes do jogo ele já tinha dito ao médico que não estava a sentir-se bem. Arrisquei sempre, não o quis tirar na primeira vez que ele se queixou. Se fosse uma lesão tinha que o tirar mas como era um estado do corpo dele e não pode jogar a 100%, pelo menos joga a 70 ou 60%. Não sei, espero que não seja aquilo que eu penso", numa referência implícita à Covid-19.

Depois do jogo, Veríssimo realizou um teste rápido de despiste ainda no Estádio Municipal de Braga e testou negativo.

No regresso a Lisboa, o defesa-central fez o teste PCR, já na segunda-feira, com o resultado negativo a ser conhecido nesta terça-feira. Jorge Jesus deu dois dias de folga ao plantel, que regressa aos trabalhos no Seixal na quarta-feira, com Lucas Veríssimo integrado.