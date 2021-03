Novo álbum de Salvador Sobral sai a 28 de maio

O novo álbum do músico português Salvador Sobral, intitulado "bpm", sairá a 28 de maio e será apresentado ao vivo a partir de junho, em Portugal e em Espanha, foi anunciado esta segunda-feira.

"bpm" será o terceiro álbum de Salvador Sobral em nome próprio, e no qual assina, pela primeira vez, as composições, ao lado do músico e produtor venezuelano Leonardo Aldrey.

O álbum foi gravado em janeiro, em França, com os músicos Abe Rábade (piano) André Rosinha (contrabaixo), André Santos (guitarra) e Bruno Pedroso (bateria).

Do alinhamento fazem parte 14 temas, entre os quais "Sangue do meu sangue" - o primeiro single -, "Sem voz", "Bom vento", e ainda "Fui ver o meu amor", coescrito com Luísa Sobral, "Só eu sei", criado com Jenna Thiam, e "Aplauso dentro", com a participação da cantora Margarida Campelo.

A propósito do título do novo álbum, Salvador Sobral explica, em comunicado, que advém de uma "insónia produtiva": "Tomo várias decisões nas diferentes áreas da vida durante as minhas insónias. Chamo-lhes IPs (insónias produtivas). O nome do álbum é fruto de uma IP. Numa reflexão sobre a música e a vida, chego à conclusão de que o elemento mais forte que as une são os bpm (batimentos por minuto)".

Salvador Sobral fará concertos de apresentação deste novo álbum a partir de junho, estando marcados concertos em Lisboa (dia 25, Centro Cultural de Belém), Bragança (dia 30, Teatro Municipal) e Porto (9 de julho, Teatro Sá da Bandeira). Em setembro está confirmada passagem pelo teatro municipal de Almada.

O músico português também andará por Espanha com concertos a 27 de junho, em Barcelona, a 7 de julho, em Madrid, e a 18 de julho, em Málaga.

Em nome próprio, Salvador Sobral editou os álbuns "Excuse me" (2016) e "Paris, Lisboa" (2019), aos quais junta projetos nos quais participou com outros músicos, nomeadamente Alexander Search, Alma Nuestra e Noko Woi, que divide com Leonardo Aldrey.

Nascido em Lisboa, em 1989, Salvador Sobral também venceu em 2017 o Festival Eurovisão da Canção com a música "Amar pelos dois", escrita pela irmã, Luísa Sobral.