Jacob Collier atua em Lisboa e no Porto em março de 2022

O músico britânico Jacob Collier regressa a Portugal em 2022 para dois concertos, em Lisboa e no Porto, no âmbito da digressão mundial “Djesse”, anunciou hoje a promotora Everything is New.

A digressão mundial “Djesse”, com 67 datas, passa por Portugal nos dias 6 e 7 de março (Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e no Hard Club, no Porto, respetivamente), refere a promotora num comunicado hoje divulgado.

Em setembro do ano passado, Jacob Collier “lançou a sua tour mundial através da tecnologia de reserva de bilhetes Lyte, que ofereceu aos fãs a oportunidade de garantir o primeiro acesso aos bilhetes, assim que fossem anunciadas as datas e salas, e contou com mais de 60 mil inscrições”.

A promotora refere que, “para quem fez a reserva dos bilhetes, estes estarão em pré-venda especial a partir das 10h de quarta-feira, dia 24 de março até às 22h de quinta-feira, 25 de março de 2021”.

Para quem não fez reserva, mas queira ir aos concertos, “os bilhetes estarão à venda dia 26 de março de 2021 [sexta-feira], às 10h, em www.everythingisnew.pt”.

Jacob Collier, um multi-instrumentista de 26 anos, conta com quatro álbuns editados - “In My Room”, “Djsese Vol.1”, “Djesse Vol.2” e “Djesse Vol.3” – e cinco Grammy na categoria Melhor Arranjo, Instrumental e Voz.