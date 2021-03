Pai pede a Dário Essugo que "faça o seu caminho com muito trabalho"

O pai de Dário Essugo, jovem estreante no Sporting, não esconde o orgulho pelo feito de um filho que deve, acima de tudo, perseguir os seus sonhos com trabalho e um maior controlo das emoções.

Ao minuto 84 do jogo com o Vitória de Guimarães, Rúben Amorim lançou Dário Essugo, um médio-defensivo, com o objetivo de ajudar a controlar a vantagem de 1-0. Uma substituição que fez história: Dário tornou-se o mais jovem de sempre a jogar na I Liga, com 16 anos e seis dias. Assim que acabou o jogo, o jovem desfez-se em lágrimas. Em entrevista a Bola Branca, o pai, João Essugo, pede trabalho e maior controlo emocional a Dário, para que este tenha sido só o primeiro episódio da sua história.

"Nós sabíamos que um dia ia acontecer a sua estreia na equipa do Sporting pelo trabalho que tem feito. Mais tarde ou mais cedo aconteceria, felizmente aconteceu mais cedo. É um orgulho e ficámos todos felizes. Agora ele tem de continuar a trabalhar e que não se emocione tanto, porque ele tem muito para dar, tem de trabalhar pouco a pouco e fazer o seu caminho", aconselha o pai de Dário Essugo.

Dário Essugo, filho de pais angolanos, nasceu em Lisboa assim como seu irmão Danilo, que joga nos juniores do Sporting. João Essugo admite que, apesar da sua juventude, o projeto desportivo do filho mais novo está a correr bem, lembrando que todas as crianças têm sonhos.

"Quando temos uma ideia definida e sabemos aquilo que queremos, e independentemente daquilo que são os objetivos do Dário, as coisas estão a correr bem. Ele sonha alto na sua carreira, como todas as crianças sonham, mas só ele é que sabe o que sonha", afirma o pai.