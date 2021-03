"O céu é o limite" para Dário Essugo, o mais jovem de sempre a estrear-se na I Liga

Depois da estreia de sonho aos 16 anos, Dário Essugo vai continuar a trabalhar com a equipa principal do Sporting, segundo revelou a Bola Branca o padrinho e primeiro treinador do jogador, António Martins.

"Perguntei-lhe como tinha corrido, ele disse-me que tinha corrida bem, que gostou, e que Rúben Amorim tinha gostado dos treinos dele. Perguntei-lhe ser iria voltar esta semana a equipa dele, e ele disse-me que não, que iria continuar a treinar com a equipa principal", afirmou.

António Martins diz que não há limite para um jogador como Essugo, afirmando que é dos que se diverte a jogar futebol, com muita qualidade e humildade.

"O céu será o limite dele. É uma criança com muita qualidade, muito trabalhadora, e tem uma coisa fundamental que é a humildade. Ele joga à bola e diverte-se, está sempre a sorrir. Eu lembro-me que aos oito anos jogava e estava sempre a sorrir, muitas vezes irritava os adversários, e os próprios colegas diziam que ele estava sempre a rir, porque o céu será o seu limite", continua.

Após a histórica estreia de Dário Essugo, António Martins enumera as características pessoais do jovem médio: "É um menino com grande carácter, muito humilde, muito trabalhador e respeitador de todas as tarefas que lhe são pedidas. É uma criança fantástica, e eu muitas vezes lhe dizia tu tens futebol dos pés à cabeça, aproveita e diverte-te que isto é uma passagem. Ele tratou-me sempre por padrinho e é um menino com mentalidade adulta".

A camisola do mais jovem de sempre a estrear-se na I Liga foi para António Martins, que revela que não conteve a emoção.

"Já me entregou a camisola que prometeu ser para mim. Ele ligou-me de madrugada, estava eufórico eu também, e ligo-me a dizer padrinho a camisola que usei é para si, já ma entregou, se já tinha chorado antes, nesse momento voltei a fazê-lo, porque não consegui conter os sentimentos”, conta



Pés no chão

Apesar de lhe perspetivar um grande futuro, António Martins aconselha o jovem médio a manter os pés assentes no chão, até porque a pressão de ser jogador da equipa principal do Sporting é outra.

"Eu digo-lhe que isto é sempre um degrau de cada vez, apesar de a qualidade que tem lhe ter permitido ter saltado algumas etapas, passou facilmente dos iniciados para os juvenis, e dos juvenis para os seniores sem passar nos juniores. Ontem quando falei com ele, recordei-lhe o que sempre lhe disse, um degrau de cada vez, subiste este e vais ter de subir o próximo, durante esta semana deixas acalmar os ânimos e mantém a tranquilidade, porque vais ser pressionado esta semana, e vais ter de viver com isso

Dário Essugo completou 16 anos na semana passada, assinou o seu primeiro contrato profissional e estreou-se nos últimos dez minutos da vitória por 1-0 com o Vitória de Guimarães, tornando-se no mais jovem de sempre na I Liga.

No Sporting, Essugo ultrapassa Santamaria, defesa que se estreou a 23 de janeiro de 1999, em Chaves, com 16 anos, 11 meses e 12 dias. O jovem médio defensivo superou também o anterior recordista da I Liga. Matchoi Djaló (P. Ferreira) tinha se estreado pelos pacenses com 16 anos e 122 dias, no ano passado.