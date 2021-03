​Jornada de contrastes

Sem esforço, há sempre a mais ampla possibilidade de se registarem factos diversos, mesmo extravasando para além da própria competição em si. E esta fica invariavelmente ligada a fatores vários, com incidências e incidentes que não escapam às análises mais rigorosas.



Para além dos jogos em si e dos resultados que se registaram, -com algumas surpresas sempre passíveis de acontecer no futebol-, a jornada que acabámos de viver fica marcada por alguns momentos relevantes, de contornos diversos, que merecem aqui uma página especial.

Desde logo, e porque os factos mais agradáveis devem merecer prioridade, um registo especial para aquilo a que se assistiu no estádio José Alvalade, alguns segundos depois de o árbitro Tiago Martins ter apitado pela última vez.

E aí todos sentimos uma forte emoção ao depararmos com as lágrimas de um miúdo que acabava de realizar o sonho da sua vida, traduzido na possibilidade de se tornar o mais jovem jogador a alinhar no campeonato nacional.

Dário Essugo, 16 anos completados há uma semana, a coincidir com a assinatura do seu primeiro contrato como profissional, fica assim ligado para sempre à história do Sporting Clube de Portugal, que lhe abrira as portas e agora o lança na esteira de uma carreira que promete muito.

A boa escola leonina continua assim a produzir e mostrar talentos, continuando a ser uma porta aberta para os jovens que sonham com uma vida desportiva de sucesso.

Do outro lado, os lamentáveis acontecimentos de Portimão, onde dois treinadores escreveram uma das páginas mais tristes do nosso futebol, a mostrar à Europa e ao mundo o seu lado mais terceiro-mundista, o que nos envergonha a todos, e que nos retira a exigência de sermos olhados como os “donos” de um campeonato que queremos seja tido como um dos mais importantes do velho continente.

Infelizmente, as cenas de Portimão foram apenas uma repetição de outras já vistas em circunstâncias semelhantes, mas nunca repetidas em desafios das competições da Uefa, porque aí a justiça fia mais fino.

Por justiça, ficamos agora todos à espera do sempre muito diligente Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na expectativa de que atue com celeridade e com profundidade.

E quanto aos “atores” das cenas lamentáveis de sábado à noite, temos TODOS boas razões para dizer com TODA a veemência JÁ CHEGAAAAAA!!!