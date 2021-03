Falta de acesso à água ofende gravemente os direitos humanos, diz a Santa Sé

O secretário de Estado do Vaticano enviou, em nome do Papa Francisco, uma mensagem aos organizadores da Dia Mundial da Água, este ano subordinado ao tema “Dar valor à água”.



O cardeal Pietro Parolin recorda as preocupações de Francisco manifestadas na encíclica “Laudato Si” sobre “a água, como direito humano básico, fundamental e universal”, cujo acesso “deve ser garantido a todos os seres humanos, sem exceção, e de forma adequada, para que possam ter uma vida digna”.

Como, infelizmente, isso ainda não acontece, “este mundo tem uma grave dívida social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque é negar-lhes o direito à vida enraizado na sua dignidade inalienável”, escreve o Papa na mesma encíclica.

Além dos desequilíbrios causados pela “cultura da globalização, da indiferença e do desperdício”, a Santa Sé não esquece os efeitos das alterações climáticas que afetam as correntes dos rios e esgotam as águas subterrâneas, bem como a crise sanitária que veio agravar a ineficácia de tantos serviços hídricos.

Nesta mensagem, o cardeal Parolin recomenda maior solidariedade e sobriedade no estilo de vida, incluindo a própria linguagem, como por exemplo, “em vez de ‘consumo’ de água, passar a falar-se de ‘uso’, em função das nossas reais necessidades, respeitando assim as necessidades dos outros”.

E para acabar de vez com o desperdício, a comercialização a contaminação da água, a Santa Sé apela à colaboração entre os Estados, o setor público, o privado e os organismos intergovernamentais.

Igualmente urgente é a consolidação de “uma cobertura jurídica vinculativa e um apoio sistemático e eficaz para que a água potável chegue a todas as zonas do planeta, em quantidade e qualidade”.