D. Manuel Clemente pede cuidado nas celebrações para evitar "novo confinamento"

A carta recorda as orientações que tinham sido propostas pelo Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, no sentido de evitar ajuntamentos e limitar contactos durante as celebrações.

“Vivamos este tempo litúrgico com devoção e compromisso. As transmissões audiovisuais continuarão a complementar ou a superar a redução da presença física nas celebrações. A graça divina não tem fronteiras e recompensará o que a caridade obrigue”, sublinha D. Manuel Clemente.

O cardeal-patriarca começa a sua mensagem com palavras de “grande proximidade e companhia” à população da diocese, “entre alegrias e esperanças, entre lutos e dores”.

D. Manuel Clemente elogia todos os que hoje repetem os gestos de Jesus, “junto dos enfermos do corpo ou do espírito”, ajudando os “necessitados de agora”.

“Jesus continuará connosco enquanto o mundo for mundo, reforçando a solidariedade humana com o seu amor novo, que vai sempre mais além do que alcançaríamos sozinhos”, aponta.

Apontando aos momentos centrais do calendário católico, que se iniciam a 28 de março, com a celebração do Domingo de Ramos, o cardeal patriarca pede atenção particular aos trechos bíblicos que a Igreja oferece na liturgia diária.

“São palavras de espírito e vida, que nos identificarão com a paixão, morte e ressurreição de Cristo, para salvação nossa e de outros através de nós”, sustenta.