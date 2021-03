Portugal vai testar novo modelo de vacinação em massa?

Veja também:

Marques Mendes revelou, no seu espaço de comentário da SIC, que no próximo fim de semana e no segundo de abril vão ser vacinados cerca de 200 mil portugueses.

O comentador anunciou que dentro de poucos dias o país vai testar um novo modelo de vacinação em massa. “Como? É, basicamente, em espaços muito amplos, designadamente pavilhões, que são disponibilizados pelas autarquias. Quando é que vai começar? No próximo fim de semana.”

“Esta é uma primeira experiência para continuar no futuro”, afirmou ainda.

Em abril devem chegar a Portugal as primeiras vacinas da Johnson & Johnson, de acordo com o comentador. “Isto significa que no primeiro trimestre vamos ter 1,25 milhões de doses para metade de abril, maio e junho. E como tem apenas uma toma, significa que 1,25 milhões de portugueses serão vacinados. É mais gente do que as outras três até agora.”



Depois de uma semana de suspensão, é retomada nesta segunda-feira, em Portugal continental, a vacinação com a AstraZeneca. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, a vacinação com esta vacina foi retomada mais cedo, durante o fim-de-semana.

O surgimento de alguns casos de tromboses levou Portugal e vários países europeus a suspender a administração da vacina da AstraZeneca, mas, depois de ter sido dada luz verde pelo regulador europeu (EMA), a vacinação foi retomada aos poucos.

Portugal recebeu cerca de 400 mil doses da vacina da Astrazeneca, sendo que 230 mil já foram administradas.

Até este domingo, o país já administrou mais de 1 milhão e 300 mil doses de vacinas contra a Covid-19: cerca de 902 mil de primeira dose e quase 446 mil de segunda.

Em Portugal, morreram 16.768 pessoas dos 817.530 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.