Portugal sem risco extremo. Madeira segue com maior incidência de Covid-19

O único município que na semana passada apresentava risco extremo de infeção por Covid-19 registou, nos últimos dias, uma quebra no número de novos casos. O Funchal contabiliza, de acordo com a última atualização da Direção-Geral da Saúde (DGS), uma incidência de 915 casos por 100 mil habitantes.

Portugal volta, assim, a abandonar o risco máximo, com cerca de 96% dos municípios com uma incidência cumulativa a 14 dias inferior a 240 casos por 100 mil habitantes. No total, são 37 os concelhos com incidência igual a zero.

Alcoutim, no Algarve, é o município com maior aumento de incidência. Já Resende, no distrito de Viseu, fixa-se no extremo oposto, com a maior redução de novos casos.

Ainda de acordo com o mesmo relatório, cinco em cada seis municípios registam menos de 120 casos por 100 mil habitantes, o limite nacional definido pelo Governo, a partir do qual seria necessário adotar uma revisão das medidas de desconfinamento em vigor.

Entre 3 e 16 de março, cinco concelhos apresentaram risco de infeção por SARS-CoV-2 muito elevado. Quatro pertencem à ilha da Madeira - Funchal, Machico, Ponta do Sol e Câmara de Lobos. Alcoutim é o único município do continente que integra esta lista.

O arquipélago, que na primeira vaga foi a região do país com menos casos e óbitos por Covid-19, atravessa agora um cenário pouco animador, com o índice médio de transmissibilidade (Rt) mais elevado de Portugal.