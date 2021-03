Veja também:

Uma parte considerável da população apresenta “sintomas ligeiros de depressão” devido à Covid-19, concluiu um inquérito internacional realizado junto de mais de 21.000 pessoas.

Em comunicado, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) da Universidade do Porto explica que a segunda fase do inquérito, designado ‘Life with Corona’, lançado há cerca de seis meses, pretendia “continuar a avaliar o impacto social e económico da pandemia a nível mundial”.

“Tentamos perceber os efeitos psicológicos que a pandemia e as medidas preventivas têm tido sobre as pessoas”, afirma, citada no documento, Liliana Abreu, investigadora portuguesa na Universidade de Constança (Alemanha) e que colabora com o i3S através do estudo.

Até 4 de março, o estudo recebeu 21.552 respostas de participantes de 136 países, sendo que, “até ao momento, Portugal é o segundo país com mais participações” no estudo, depois da Alemanha.

Os dados obtidos mostram que “uma parte considerável da população apresenta sintomas ligeiros de depressão” e cerca de 50% dos inquiridos de Portugal, Argentina, Indonésia, Reino Unido e Estados Unidos, bem como 40% dos alemães, “revelam sintomas mais graves de depressão”.

“A geração mais jovem e as famílias com filhos são os mais afetados”, salienta o i3S, acrescentando que uma das causas identificadas se prende com “a diminuição dos rendimentos mensais”.

“Percebemos também, ao contrário do que se pensava, que os mais jovens são mais propensos a apresentar níveis mais elevados de depressão em comparação com os mais velhos, o que expõe o fardo adicional que as gerações mais jovens estão a sofrer”, refere Liliana Abreu, que já foi investigadora no i3S.

Os dados provenientes de Portugal, semelhantes aos obtidos nos restantes países, mostram ser “evidente que a saúde mental foi fortemente afetada pela pandemia”.

“Só o facto de ter sintomas da doença pode desencadear problemas de saúde mental. Isto sugere que o medo de estar doente com Covid-19 pode estar a causar níveis mais elevados de ‘stress’”, salientam os investigadores.

Neste momento, os investigadores estão a comparar como reagem aqueles que vivem sozinhos e os que vivem com outros, bem como aqueles que vivem com crianças dos que não vivem.