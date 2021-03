Matosinhos. Homem acusado por abusar das duas filhas da companheira

Um homem de Matosinhos abusou sexualmente de duas filhas da companheira aproveitando ocasiões em que as crianças ficavam ao seu cuidado para a mulher trabalhar, acusa o Ministério Público (MP), em despacho divulgado pela Procuradoria Regional do Porto.

"De acordo com os indícios recolhidos, o arguido abordou múltiplas vezes cada uma das duas filhas da companheira, sujeitando-as a atos sexuais de relevo, aproveitando a circunstância de as crianças terem passado a fazer parte do agregado familiar e de ficarem frequentemente entregues aos seus cuidados, quando a mãe se ausentava para trabalhar", sintetiza a Procuradoria em nota publicada na sua página de Internet.

No caso de uma das crianças, os abusos iniciaram-se quando tinha menos de 14 anos.

Segundo o despacho, o homem está também acusado por agredir, insultar e humilhar a mulher e as menores em factos que ocorreram entre 2014 e 2018/2019, na residência da família, em São Mamede de Infesta.

Para além da penalização criminal, o MP formulou pedidos de reparação das três vítimas de 3.000 euros (mulher), 5.000 e 7.500 (cada uma das crianças).