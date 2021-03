Mais do que imunidade de grupo, é importante vacinar os idosos, defende virologista

Veja também:

Portugal deve ter como principal objetivo a vacinação dos mais idosos e não adulterar o que foi estabelecido no plano de vacinação quanto aos grupos prioritários. Esta é a posição do virologista Pedro Simas, quando confrontado com a questão da imunidade de grupo.

“O grande objetivo dos países europeus e de Portugal deve ser a vacinação dos grupos de risco. São cerca de 1,8 milhões de pessoas em Portugal. É nos mais de 70 anos que ocorre 90% da mortalidade e, portanto, quanto mais depressa tivermos essa imunidade, não contra a disseminação da infeção mas contra a proteção da vida humana, isso é que é importante”, defende na Renascença.

No domingo, o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, afirmou que a Europa poderá atingir a imunidade coletiva contra a Covid-19 em 14 de julho. Pedro Simas diz que a data é viável, mas considera importante, primeiro, explicar o que significa imunidade de grupo no atual contexto.

“A imunidade de grupo, no que diz respeito a este vírus, a este SARS-Cov-2, é vacinar cerca de 60% a 70% da população de modo a que o vírus passe de uma disseminação pandémica para uma disseminação endémica. O vírus não vai desaparecer, vai continuar a ser transmitido. Por isso, a imunidade de grupo neste momento é um objetivo secundário”, afirma no programa As Três da Manhã.