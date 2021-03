"É muito provável que haja estado de emergência" até maio, diz Marcelo Rebelo de Sousa

Veja também:

"É muito provável que haja estado de emergência" até maio, disse esta segunda-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Durante uma visita a uma escola de Benfica, em Lisboa, o chefe de Estado começou por referir que “foi bem escolhido" serem os estabelecimentos de ensino "uma peça essencial no processo de abertura” e início do desconfinamento da sociedade.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que vai propor a renovação do estado de emergência por mais duas semanas, mas deixa claro que o país deverá continuar a viver em situação de exceção, pelo menos, até maior.

“Amanhã de manhã haverá uma sessão epidemiológica, receberei os partidos à tarde amanhã e no dia seguinte, depois de amanhã enviarei ao Governo um decreto sensivelmente igual ao decreto anterior, que será depois debatido e votado na Assembleia da República. E eu decretarei a renovação do estado de emergência e falarei depois ao país”, disse o Presidente da República, em resposta aos jornalistas.

"Havendo um plano de desconfinamento até maio, quer dizer que há atividades confinadas parcialmente até maio, portanto, é muito provável que haja estado de emergência a acompanhar essa realidade, porque o estado de emergência legitima aquilo que, com maior ou menor extensão, são restrições na vida dos portugueses", sublinhou.



Além da renovação do estado de emergência por mais duas semanas, "que é praticamente certa, é provável que haja outras renovações dependendo do plano de desconfinamento que vai ser executado de acordo com o previsto", adiantou Marcelo Rebelo de Sousa.



"Vacinação não correu bem na Europa"



O Presidente considera que o processo de “vacinação não correu bem na Europa, em primeiro lugar quanto ao fornecimento de vacinas".

Para Marcelo Rebelo de Sousa, também "não correu bem" a posição isolada dos vários países sobre a suspensão da vacina da AstraZeneca.

O Presidente da República recusou comentar o chumbo da lei da eutanásia pelo Tribunal Constitucional e disse que acompanha a polémica sobre as acusações de borla fiscal à EDP, que está a ser investigada pelo Ministério Público.

Sobre as eleições autárquicas, disse que o chefe de Estado não tem competência nesta matéria para decidir um eventual adiamento ou se o escrutínio se realiza em dois dias ou dois fins de semana.

