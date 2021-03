Covid-19 nas escolas: 80 casos positivos em 82 mil testes realizados

Este valor está em linha com os valores registados na primeira fase do processo de testes em massa nas escolas, iniciado a 20 de janeiro. Nessa altura, foram realizados 65 mil testes, com uma taxa de casos positivos de 0,15%.

A segunda fase de rastreio arrancou a 16 de março. O alvo foram os docentes e não docentes que já iniciaram as atividades presenciais, nomeadamente da educação pré-escolar e do 1.º ciclo.

Os estabelecimentos do pré-escolar e do 1.º ciclo reabriram na semana passada, no âmbito da primeira fase do plano de desconfinamento.

O Presidente da República visitou hoje uma escola básica em Lisboa em sinal de apoio à retoma do ensino presencial como "peça essencial no processo de abertura", que disse esperar que não seja de "avanços e recuos".



"A escola tem um papel essencial. Foi bem escolhido da parte do Governo - e teve o apoio do Presidente da República - o ser a escola uma peça essencial no processo de abertura", afirmou o Presidente aos jornalistas, admitindo que o estado de emergência poderá continuar até maio.

Portugal regista esta segunda-feira mais 16 mortes e 248 novos casos de Covid-19, avança o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). É o menor número de novas infeções desde 1 de setembro.



Portugal tem uma incidência de 81,3 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e o índice de contágio R(t) está nos 0.89, indica a Direção-Geral da Saúde. Estes valores estão dentro dos parâmetros "verdes" definidos para manter o desconfinamento.



O único município que na semana passada apresentava risco extremo de infeção por Covid-19 registou, nos últimos dias, uma quebra no número de novos casos. O Funchal contabiliza, de acordo com a última atualização da Direção-Geral da Saúde (DGS), uma incidência de 915 casos por 100 mil habitantes.

Portugal volta, assim, a abandonar o risco máximo, com cerca de 96% dos municípios com uma incidência cumulativa a 14 dias inferior a 240 casos por 100 mil habitantes. No total, são 37 os concelhos com incidência igual a zero.

Covid-19 por regiões