Covid-19 em Portugal: Mais 16 mortes e 248 casos, o valor mais baixo desde setembro

Desde a chegada da pandemia, em março do ano passado, Portugal tem confirmados 16.784 óbitos e 817 mil casos.

Em unidades de cuidados intensivos há esta segunda-feira 165 pessoas internadas, uma descida de cinco pacientes no espaço de um dia.

Nos hospitais há mais seis pessoas internadas com o novo coronavírus, num total de 771 pacientes.

Numa análise por regiões, Lisboa e Vale do Tejo regista 12 mortes e 85 novos casos nas últimas 24 horas .

A região Norte, que não tem qualquer óbito, tem 58 novas infeções, enquanto a região Centro tem três mortes e 27 casos.

Alentejo e Algarve têm 13 e 44 novas infeções pelo novo coronavírus, respetivamente, e zero mortes.

Nas regiões autónomas, a Madeira regista uma morte e dez casos e os Açores 11 infeções e nenhum óbito.

O boletim divulgado esta segunda-feira pela DGS revela o índice de incidência cumulativa a 14 dias, entre os dias 3 e 16 de março.

O Funchal é o concelho do país com a maior incidência, 915 casos por 100 mil habitantes, mas "os dados devem ser interpretados atendendo ao atraso entre diagnóstico e notificação verificado no período em análise", refere a Direção-Geral da Saúde.



No topo da lista aparecem também Machico (606), Ponta do Sol (570), Santa Cruz (548), Câmara de Lobos (434).

Em Portugal continental, o concelho com maior incidência de casos a 14 dias é Alcoutim (556), no Algarve, seguido de Serpa (308), no Alentejo.

Evolução da Covid-19 em Portugal