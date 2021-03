Bluepharma investiga medicamento para a Covid-19, mas "vai demorar quatro anos" a chegar ao mercado

A farmacêutica portuguesa Bluepharma, sediada em Coimbra, anunciou esta segunda-feira que está a desenvolver um medicamento para o tratamento da Covid-19. Em entrevista à Renascença , o presidente Paulo Barradas Rebelo afirma estar entusiasmado com o projeto, mas ao mesmo tempo põe alguma água na fervura em relação aos resultados. Quer ter o fármaco o mais cedo possível disponível para uso comercial, mas chama a atenção para que não se pode esperar que aconteça o mesmo que sucedeu com as vacinas.

Sim, e por isso temos de ser muito prudentes a comunicar estas coisas para não criar falsas expectativas. Na área da indústria farmacêutica as coisas acontecem no seu tempo. E os tempos que temos são muito longos.

Se o conseguimos fazer mais depressa, conseguimos solucionar as preocupações que hoje temos todos e, por outro, lado diminuir os custos no lançamento de uma tecnologia ou de um medicamento para estas patologias. O tempo é proporcional aos custos.

É possível fazermos melhor se houver uma parceria certa, correta e transparente entre as empresas e o Estado que aprova esses medicamentos.

Este projeto é só da Bluepharma ou haverá empresas parceiras?

Não, neste momento somos apenas nós próprios. No nosso DNA, as parcerias são muito importantes. Estamos muito próximos da Universidade de Coimbra. Se não tivermos a capacidade de surpreender o cliente, o vizinho do lado surpreende-nos. Temos feito isso sempre com parcerias em I&D, aprendendo com os outros, e chegando mais cedo.

Este projeto é financiado por capitais próprios, mas também pelo Compete e pelo P2020. Estamos nós próprios a fazer esse desenvolvimento. Mas não descartamos que no horizonte de três a quatro anos se tivermos sucesso e não tivermos a capacidade industrial para produzir em quantidades que satisfaçam a população, vamos recorrer a outras unidades industriais.

Qual o investimento para a investigação?

O COMPETE dará 500 mil euros. E nós teremos outro tanto, em capitais próprios, que poderá ser mais do que esse valor.

Mais de um milhão de euros?

Sim. Mas com ensaios clínicos irá para os 15 milhões de euros. E aí precisaremos de um parceiro.