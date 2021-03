Noruega investiga mais duas mortes após vacinação com AstraZeneca

Veja também:

As autoridades norueguesas anunciaram, nesta segunda-feira, que estão a investigar a morte de mais duas pessoas após terem recebido a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca e terem desenvolvido uma condição tromboembólica invulgar.

Ao todo, já morreram quatro pessoas no país nas últimas duas semanas. Todas elas apresentaram um quadro médico que incluía plaquetas baixas, coágulos de sangue nos vasos sanguíneos e hemorragias.

Existem ainda outros dois doentes internados no Hospital Universitário de Oslo com quadro clínico semelhante.

A maioria das vítimas mortais, avança a EFE, eram funcionários da área da saúde, todos eles com menos de 50 anos.

"A Agência do Medicamento não pode excluir que estes casos têm de ter alguma ligação à vacina", pode ler-se num comunicado das autoridades de saúde do país, onde se acrescenta que estes sintomas não foram registados em nenhuma das pessoas inoculadas com a vacina da Pfizer-BioNTech ou da Moderna.