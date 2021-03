Índia. 47 mil novos casos, novo máximo diário em quatro meses

Veja também:

A Índia contabilizou 212 mortes por Covid-19 e 46.951 casos nas últimas 24 horas, o maior número diário de infeções desde novembro de 2020, segundo o Ministério da Saúde indiano.

O país registou mais de 40 mil infeções diárias nos últimos três dias, fazendo temer uma segunda vaga da doença, apesar de estes valores estarem ainda longe do pico, em meados de setembro de 2020, quando foram diagnosticados 97.894 casos num só dia.

O estado de Maharashtra, cuja capital é Mumbai, tem sido responsável por mais de metade dos casos nas últimas semanas.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 11,6 milhões de casos (11.646.081), sendo o terceiro país do mundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.

Com 159.967 mortes desde o início da pandemia, a Índia é o quarto país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos, Brasil e México, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

O país tem atualmente 334.646 casos ativos da doença.

A Índia começou a campanha de vacinação em 16 de janeiro, tendo até agora vacinado mais de 45 milhões de pessoas (45.065.998), de acordo com os números atualizados diariamente pelo Ministério da Saúde indiano.

O objetivo do Governo é vacinar cerca de 300 milhões de pessoas até julho, num país com 1,3 mil milhões de habitantes, mas o plano sofreu atrasos, de acordo com a imprensa local.

A pandemia provocou pelo menos 2.710.382 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.