EUA. Tiroteio no Colorado provoca um número indeterminado de feridos

Um tiroteio no parque de estacionamento de um supermercado em Boulder, no estado norte-americano do Colorado, provocou um número indeterminado de feridos esta segunda-feira.

Através da sua conta no Twitter, a polícia local fala da existência de um “indivíduo perigoso armado” e apela à população que evite a zona.

Sabe-se apenas que várias pessoas foram apanhadas pelos disparos que começaram no parque de estacionamento do supermercado, não havendo, nesta altura, qualquer indicação sobre possíveis mortos ou feridos e qual a situação do atirador.

Imagens transmitidas em direto por uma testemunha através das redes sociais mostravam um homem algemado com ferimentos numa perna a ser retirado do interior do supermercado, não sendo claro se se trata do suspeito deste tiroteio.