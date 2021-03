Brasil prepara feriado de 10 dias para conter Covid-19

Veja também:

O estado do Rio de Janeiro deverá avançar com um “superferiado” de 10 dias para tentar conter o número de infeções com SARS-Cov-2. A notícia é avançada pela GloboNews, segundo a qual o “superferiado” será constituído por três dias de folga e a antecipação de alguns feriados.

A medida ainda não foi anunciada, mas, segundo a Globo, terá sido acordada em reuniões tidas durante o fim-de-semana entre as prefeituras (câmaras municipais) e o governo estadual.

O período abrangido começa já no dia 26 de março e prolonga-se até dia 4 de abril, Domingo de Páscoa.

Mas antes, o “superferiado” precisa de ser aprovado na Assembleia Legislativa. Segundo a GloboNews, o número de deputados que apoia a medida deverá garantir a aprovação.